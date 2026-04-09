Украина
180
2 мин

Российские "буферные зоны": эксперт оценил риски для Украины

В планах врага создание таких зон, в частности, на севере нашей страны — в Харьковской, Сумской области и Черниговской областях.

Богдан Скаврон
Война России против Украины / © ТСН

В целесообразности создания так называемых «буферных зон», которые государство-агрессор планирует создать на территории Украины, сомневаются даже российские Z-блогеры и пропагандисты. В конце концов для реализации таких намерений у России недостаточно сил и средств.

Об этом заявил военный обозреватель Денис Попович в комментарии «Украинскому Радио».

Эксперт напомнил, что в Кремле «буферной зоной» называют полосу украинской территории определенной ширины, которую россияне планируют захватить якобы для того, чтобы исключить обстрелы со стороны Украины. В планах врага создание таких зон, в частности, на севере нашей страны — в Харьковской, Сумской области и Черниговской областях.

«Упоминается ширина где-то 20 км… По факту это оккупация приграничных районов», — пояснил Попович.

При этом эксперт отметил, что в последнее время Z-блогеры и пропагандисты выражают сомнения относительно адекватности этих целей.

«За эти „буферные зоны“, в частности на севере, кладется огромное количество жизней, а с помощью дронов эти „буферные зоны“ можно полностью простреливать. Сейчас дроны достают даже дальше, чем 20 км. Они достают иногда и на 50 км. Поэтому сейчас среди этой Z-тусовки есть очень большие сомнения относительно того, нужны ли вообще россиянам эти „буферные зоны“, — отметил он.

Денис Попович отрицает возможность создания «буферной зоны» со стороны российской группировки, базирующейся в сепаратистском регионе Молдовы — Приднестровье.

Он отметил, что эта группировка мизерная и беспомощная, а перебросить туда войска, чтобы начать наступление для создания «буферной зоны» в Винницкой области, у РФ сейчас нет никакой возможности.

«Планов у врага очень много — и в отношении Приднестровья, и в отношении Харькова, Сум, Одессы, и, возможно, даже в отношении Киева, но между планами и их реализацией пролегает пропасть огромных размеров, которую Российская Федерация в своем нынешнем состоянии не способна преодолеть», — подытожил эксперт.

Планы РФ по “буферных зонам” - последние новости

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что Российская Федерация хочет создать новую буферную зону в Винницкой области -со стороны непризнанного Приднестровья.

Еще один военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский также считает, что россияне не имеют реальных возможностей для того, чтобы реализовать такие намерения.

