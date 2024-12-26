Российские диверсанты активизировались в Херсонской области: власть о попытках прорыва в город

Оккупационная армия РФ активизировала обстрелы Херсонской области и работу своих диверсионно-разведочных групп.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем повышение активности противника. Россияне активизировали маневры живой силой и техникой. Усилили огневое влияние по всему. В частности, из-за бомбардировки управляемыми авиабомбами некоторых путей, некоторых населенных пунктов", — сказал он.

По словам Прокудина, украинским военным известны места, где могут быть взорваны десантные группы россиян.

"Есть факты, когда они (россияне – Ред.) выдвигаются и пытаются закрепиться на островах или на правый берег. Пока никакой попытки не было успешной, они все уничтожены. Но у них такая задача. Им командование ставит задачу, чтобы они захватили хотя бы бы часть правобережной Херсонщины и закрепились там", — рассказал Прокудин.

Как сообщалось, Россия отчаянно пытается форсировать Днепр возле Херсона. Российские захватчики пытаются создать плацдарм на правом берегу Днепра до начала возможных переговоров по окончании войны.

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