Российские диверсанты пытались пересечь границу на Сумщине: что известно

В пятницу, 20 января, вражеская российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь украинскую границу в Сумской области. Произошло это около пяти часов.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, группа состояла из шести человек. Они пытались двигаться с территории агрессорки Российской Федерации в Юнаковскую общину.

"Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину.

Наши военные открыли огонь, враг скрылся", — сообщил Живицкий.

Напомним, британские разведчики сообщают, что в последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области. В общем, ситуация на поле боя находится в состоянии застоя.

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