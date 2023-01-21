Российские диверсанты пытались пересечь границу на Сумщине: что известно

Россияне скрылись.
В пятницу, 20 января, вражеская российская диверсионно-разведывательная группа попыталась пересечь украинскую границу в Сумской области. Произошло это около пяти часов.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, группа состояла из шести человек. Они пытались двигаться с территории агрессорки Российской Федерации в Юнаковскую общину.
"Вчера, около 5 часов утра, группа из 6 человек пыталась двигаться с территории России в Юнаковскую общину.
Наши военные открыли огонь, враг скрылся", — сообщил Живицкий.
Напомним, британские разведчики сообщают, что в последние дни активные боевые действия продолжаются вблизи Кременной, Бахмута и в Запорожской области. В общем, ситуация на поле боя находится в состоянии застоя.
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