Российские диверсанты пытались прорваться в Херсон: подробности от власти

Российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорываться в Херсон. ВСУ ликвидировали вражеских солдат.

Об этом сообщил глава Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин.

"Враждебные ВРГ попытались продвинуться в направлении Херсона, но сразу были обнаружены и уничтожены нашими защитниками", — говорится в сообщении.

Также, по его словам, россияне продолжают обстрел Херсона и пригород из временно оккупированных районов области. Под русским огнем находятся жилые кварталы, критическая и социальная инфраструктура. Есть пострадавшие среди местных жителей.

"Медики, спасатели, правоохранители и коммунальные службы работают на месте. Впереди тяжелые дни. Напряженная ситуация сохранится на протяжении всех праздников, поэтому не выходите без необходимости на улицы", — подчеркнул Прокудин.

По словам главы ОВА, из-за массированных российских обстрелов в Херсонской области из-за повреждений объектов критической инфраструктуры без электроснабжения остались до 60 тысяч абонентов. Обесточивание зафиксировано в микрорайонах Шуменский, Жилищный поселок, Таврический и Остров города Херсон. Также электроснабжение отсутствует в Белозерке и Камышанах.

Напомним, издание Forbes сообщало, что российские купанты штурмуют острова в устье Днепра, чтобы открыть путь на Херсон. Пока оккупанты держат под контролем восточный берег Днепра, а ВСУ — западный.

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