Российские ДРГ атакуют: какую тактику использует враг и как уберечься украинцам

На территории Украины все чаще фиксируют попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины. Активность диверсантов начала расти с весны 2023 года.

О том, какую тактику употребляет враг, пишет Telegraf.

Тактика русских ДРГ

Тактика российских ДРГ состоит в том, чтобы проникать на территорию Украины небольшими хорошо подготовленными группами. Всё для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах.

"Сначала намечаются безопасные маршруты для проникновения таких групп на государственную территорию Украины. Затем диверсанты проникают на небольшую глубину – обычно около 5 км, и пытаются выполнить свою задачу. Обычно это разведка позиций и маршрутов передвижений Сил обороны Украины, иногда атаки и обстрелы позиций", — рассказал о целях и тактике групп пресс-офицер ГНСУ.

Также читайте В ВСУ рассказали о ракетной опасности с Черного моря: сколько кораблей в акватории

В частности, диверсанты мешают вести инженерные работы по созданию укрепленных позиций при масштабных атаках со стороны РФ.

"Впрочем, куда большую опасность для проведения оборонных работ создают обстрелы приграничных территорий со стороны РФ, которых в декабре 2023 года было зафиксировано 2100, а через три недели января уже 140", — говорится в сообщении.

Зона активности ДРГ

Российские ДРГ сосредоточенно работают в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Туда они пытаются попасть всеми возможными способами – через лес, поле, реку.

"Обычно проникновение происходит ночью, по частям. Сначала идет дозор, который сообщает, что все безопасно, потом — основной отряд. Как правило заходят недалеко — примерно на 5 км, после чего ведут разведку, могут напасть на одиночный транспорт или одного человека. числе мирного жителя. Полученные данные и документы, другие доказательства пытаются отнести обратно в РФ", — описывает тактику ДРГ Евгений Силкин.

Также читайте Бронирование за деньги: в Раде предлагают ввести платеж за отсрочку от мобилизации

Отмечается, что при гибели кого-то при уходе у границы обязательно попытаются эвакуировать тело, были даже случаи использования крючков альпинистов с веревками.

"Тактика ВСУ и ГНСУ в данном случае заключается в выявлении этих групп и накрытии их плотным огнем с целью уничтожить или как минимум вытеснить обратно территорию РФ, помешав им выполнить свою задачу", — говорится в сообщении.

Как будут учить российских диверсантов

"Поведение российских ДРГ вызывает вопросы", — говорит на условиях анонимности один из бойцов ССО МО Украины.

"Рейды подобных групп бывают двух видов — глубинные, на сотни километров для выполнения конкретной задачи, вроде того, в котором погиб полковник ГУР МО Украины Олег Бабий, и своего рода "учебно-тренировочные", — говорится в сообщении.

Также читайте Впервые в мире носорога оплодотворили с помощью ЭКО - фото

На таких учениях не редко ставят задачи по скрытому проникновению в определенный квадрат, где надо оставить доказательство своего присутствия там, например, нарисовать что-то на стене дома, заборе или автодороге.

Как не стать жертвой ДРГ

Жительница Сумской области Елена рассказывает, что диверсанты заходят на территорию довольно часто, так что немногочисленные мирные жители, живущие вблизи границы, стараются особо не передвигаться без нужды.

"Проще говоря – убить свидетеля. И надо сказать, что случаи нападений и убийств на мирных украинцев абсолютно не единичны", — сказала она.

Отмечается, что в прифронтовой зоне нет безопасных участков.

"Также мирным жителям, проживающим около 5-километровой "опасной" зоны, рекомендуют ограничить свое передвижение без крайней необходимости и не ходить в скрытые места, которые могут использовать диверсанты, например, в леса", — говорится в рекомендациях.

Напомним, пограничные села Черниговщины россияне обстреливают из "Градов", у границы ДРГ охотятся на гражданские автомобили и время от времени запускают дроны.

Читайте также: