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Российские ДРГ ищут слабые места на границе: какая область под угрозой — спикер ВСУ

Российские ДРГ ищут слабые места на границе: какая область под угрозой — спикер ВСУ

Российские диверсионно-разведывательные группы ищут слабые места на границе / Фото: Associated Press

Последние попытки проникновения в Украину были отражены, и диверсанты с потерями вернулись на российскую территорию.

В Сумской области активность российских диверсионно-разведочных групп усилилась с начала 2024 года. Последняя попытка проникновения врага на украинскую территорию была отражена.

Об этом в воскресенье, 24 марта, в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОК "Север" Вадим Мысник.

"Мы знаем, что такие подразделения есть на стороне России – они ищут "слабые места" в нашей обороне. Мы наоборот прилагаем все меры против их диверсионной работы. Идет боевая работа, мы не допускаем их проникновения на нашу территорию", – заверил он.

По его словам, последние попытки проникновения вражеских ВРГ были отбиты и диверсанты с потерями вернулись на российскую территорию.

Напомним, на территории Украины все чаще фиксируют попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины. Тактика российских ВРГ состоит в том, чтобы проникать на территорию Украины небольшими хорошо подготовленными группами. Всё для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах.

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