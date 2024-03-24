Российские ДРГ ищут слабые места на границе: какая область под угрозой — спикер ВСУ

Последние попытки проникновения в Украину были отражены, и диверсанты с потерями вернулись на российскую территорию.
В Сумской области активность российских диверсионно-разведочных групп усилилась с начала 2024 года. Последняя попытка проникновения врага на украинскую территорию была отражена.
Об этом в воскресенье, 24 марта, в эфире национального телемарафона сообщил спикер ОК "Север" Вадим Мысник.
"Мы знаем, что такие подразделения есть на стороне России – они ищут "слабые места" в нашей обороне. Мы наоборот прилагаем все меры против их диверсионной работы. Идет боевая работа, мы не допускаем их проникновения на нашу территорию", – заверил он.
По его словам, последние попытки проникновения вражеских ВРГ были отбиты и диверсанты с потерями вернулись на российскую территорию.
Напомним, на территории Украины все чаще фиксируют попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины. Тактика российских ВРГ состоит в том, чтобы проникать на территорию Украины небольшими хорошо подготовленными группами. Всё для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в приграничных регионах.
Читайте также: