Российские ДРГ пытаются проникнуть в Украину: в ГПСУ сообщили, есть ли угроза

Активность русских диверсионно-разведывательных групп уменьшилась. Впрочем, пограничники фиксируют попытки врага проникнуть на территорию Украины. Больше всего – в Сумской области

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает "Укринформ".

"Хотя активность вражеских ВРГ и уменьшилась, но попытки продолжаются, и больше всего — в направлении Сумской области. Но угроза от запада российских ВРГ для Харьковщины и Черниговщины также никуда не исчезает", — сообщил Демченко.

По его словам, на участке границы с соседней Беларусью нестандартные ситуации за последний период пограничники не фиксируют. Представитель Госпогранслужбы подчеркивает, что в настоящее время у РФ нет достаточных сил, чтобы осуществить повторное вторжение в Украину или нагнетать ситуацию в этом направлении.

Направление Беларуси для Украины по-прежнему остается угрожающим, отметил Демченко. Именно поэтому необходимо быть внимательными, чтобы не допустить никаких провокаций и быть готовыми к развитию каких-либо ситуаций.

Напомним, мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщила, что зону ограничения полетов на юге Беларуси продлили до апреля 2025: угроза обстрела Украины сохраняется.

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