Российские дроновые атаки становятся сложнее: аналитик рассказал, можно ли этому помешать

Дроны

В сентябре Россия одновременно задействовала более 800 беспилотников. Российские операции с дронами становятся все сложнее, но в то же время имеют новые уязвимые места.

Об этом рассказал Алексей Ежак, аналитик Национального института стратегических исследований для Эспрессо.

По его словам, Россия быстро адаптируется к условиям войны. Создает военные структуры для управления дронами – аналоги батальонов и эскадрилий. Поэтому их налеты нельзя сравнивать с традиционными боями. В то же время эксперт считает, что Украина должна учитывать темпы производства беспилотников в России, их зависимость от импорта, а также уязвимые места в их операциях.

Факторы, ограничивающие производство дронов в РФ

По мнению Ежака, производство всех видов российских беспилотников зависит от нескольких ключевых факторов, кроме денег и человеческих ресурсов:

Импорт компонентов: Герани и Герберы нуждаются в импортных двигателях или их частях. Хотя серый импорт и упрощенные технологии помогают России поддерживать высокие темпы производства, это делает их зависимыми от логистики.

Рост производства: Россия постарается увеличить производство как дальнобойных, так и тактических беспилотников. Однако, по словам аналитика, у них нет ресурсов для цунами — такого масштабного роста, чтобы разрушить украинскую систему ПВО. Однако ощутимый прирост производства на десятки процентов в близкой перспективе вероятен.

Уязвимые места России: как их сдерживать

Эксперт отмечает необходимость сдерживать российский дроновый потенциал еще до его применения. Он выделяет три основных уязвимости врага:

Производственные цепи: Как централизованное, так и децентрализованное производство дронов уязвимы. Ограничения критического импорта: Санкции и административные меры могут не влиять на экономику стран-поставщиков, но значительно замедлить производство дронов для фронта в России. Уничтожение структур управления: Командование, штабы, центры планирования и управления, а также логистика и площадки для запуска дронов — все это уязвимые элементы.

Все командования и штабы управления дроновыми операциями в РФ еще окончательно не сформированы. Однако они уже существуют де-факто, и их уязвимые элементы проявлены: центры планирования и управления, системы связи, логистика поставок и площадки запуска. Поэтому должны приложить все усилия, чтобы снизить российский дроновый потенциал еще до боевого применения», — резюмирует эксперт.

Напомним, в России уже несколько месяцев формируют стратегический резерв из военнослужащих по контракту. Этот процесс начался летом, когда потери армии РФ несколько снизились, а темпы вербовки впервые превысили число погибших и раненых на фронте в Украине. Факт создания такого резерва демонстрирует, что Кремль не рассматривает возможность завершения войны, но может готовиться даже к противостоянию с НАТО.

