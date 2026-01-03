Российские дроны атаковали Киевскую область, стали известны последствия

ППО / © Государственная пограничная служба Украины

В ночь на 3 декабря российские войска совершили атаку ударными беспилотниками по населенным пунктам Киевской области.

Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в Telegram.

«Ночью страна-террорист снова осуществила атаку дронами по мирным населенным пунктам Киевщины. В области работали силы противовоздушной обороны, есть сбитые вражеские цели. К счастью, пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено», — отметил Калашник.

Он добавил, что в результате атаки в Обуховском районе зафиксировано повреждение жилой и частной инфраструктуры.

«В то же время, в результате атаки в Обуховском районе зафиксировано повреждение двух частных домов, гаражного помещения и двух автомобилей. В домах выбиты окна, повреждены фасады и кровли», — сообщил глава ОГА.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 января в Киеве и нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения. В столице раздавались взрывы.