Российские дроны атаковали Львовскую область: что известно о последствиях

Ночью 9 апреля российские беспилотники "Shahed-131/136" пытались атаковать Львовскую область. Произошло падение обломков сбитых дронов. Возникли разрушения.

Об этом сообщил руководитель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Наши Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили все беспилотники, вошедшие в воздушное пространство Львовской области", — говорится в сообщении.

Обломки беспилотников повредили объект критической инфраструктуры. На месте падения возник пожар. Ее удалось оперативно потушить. Обошлось без жертв и пострадавших.

По словам Козицкого, все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Как сообщалось, во Львовской области воздушная тревога продолжалась почти три часа – с 02:52 до 05:36. В регионе раздались взрывы. В ОВА заявили, что во Львовской области работают силы ПВО.

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