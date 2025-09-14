Российские дроны атаковали Нежин: есть "прилеты" по предприятиям, возникли пожары

Спасатель. / © Associated Press

В воскресенье, 14 сентября, Нежин в Черниговской области атаковали российские беспилотники. Произошли попадания дронов на двух предприятиях критической инфраструктуры.

Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на городского голову Александра Кодолу.

По его словам, обошлось без пострадавших, но на месте прилетов возникли пожары.

В частности, произошло попадание в частное предприятие на окраине города. Она занимается топливными материалами. Поражен один резервуар горючего. Возникло масштабное возгорание.

"Пожар ликвидируют. Пока информации о раненых или погибших нет", - подчеркнул мэр.

Известно, что сегодня днем обломки сбитого дрона упали в центре Нежина. По словам Кодола, упал БПЛА типа "Герань-2" с боевой частью. Разрушений и травмированных в результате этого инцидента нет.

Напомним, этой ночью россияне ударили ракетой "Искандер-М/KN-23" и беспилотниками. Обезврежено 52 БпЛА. Произошли попадания ракеты и шести ударных БпЛА на трех локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

