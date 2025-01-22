Российские дроны атаковали Николаев: что известно о последствиях (фото)

Травмированы по меньшей мере два человека.

Ночью против 22 января российские дроны атаковали Николаев. В результате удара БпЛА есть пострадавшие местные жители. Также в городе произошло разрушение.

Об этом сообщили в ГСЧС и МВД.

В результате атаки РФ пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу, а также мужчина с острой реакцией на стресс. Он от госпитализации отказался.

В городе частично разрушен мансардный этаж многоквартирного дома. Возник пожар в квартире на шестом этаже. Она уже ликвидирована. Из дома временно эвакуировали 200 человек. Взрывная волна повредила оконное остекление в многоквартирном и в частном жилом доме.

Кроме того, спасатели потушили пожар камыша на значительной площади. Из-за возгорания повреждены двери и окна в челночном кооперативе. Есть повреждения в частном доме, админздания, уничтожены автомобили.

Ночью на 22 января российские дроны атаковали Николаев.

Ночью на 22 января российские дроны атаковали Николаев. / Фото: ГСЧС

Как сообщалось, ночью над Украиной летали вражеские дроны. В ряде регионов произошли взрывы. Работали силы ПВО.

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