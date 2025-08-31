Российские дроны атаковали Одесскую область: что известно о последствиях (фото. видео)

Пожарные ликвидируют последствия российской атаки 31 августа

Реклама

В ночь на 31 августа российские войска совершили массированную атаку ударными дронами по Одесскому району. Основной удар пришелся на город Черноморск и его окрестности.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура: более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Критические объекты обеспечиваются питанием — генераторами, а ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

Реклама

Кроме того, были зафиксированы разрушения жилых домов и административных сооружений. Известно об одном пострадавшем человеке.

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня

В ГСЧС отметили, что огонь охватил энергетическую инфраструктуру, но спасатели совместно с добровольцами оперативно его ликвидировали.

«Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесщины», — отметил Кипер.

Пожарные ликвидируют последствия российской атаки 31 августа

Пожарные ликвидируют последствия российской атаки 31 августа

Пожарные ликвидируют последствия российской атаки 31 августа

Напомним, несколько десятков ударных беспилотников российские войска направили в Одесскую область из акватории Черного моря в ночь на 31 августа.