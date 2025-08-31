ТСН в социальных сетях

Украина
121
1 мин

Российские дроны атаковали Одесскую область: что известно о последствиях (фото. видео)

Более 29 тысяч абонентов в Одесской области остались без электроэнергии из-за атаки дронов.

София Бригадир
Пожарные ликвидируют последствия российской атаки 31 августа

В ночь на 31 августа российские войска совершили массированную атаку ударными дронами по Одесскому району. Основной удар пришелся на город Черноморск и его окрестности.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура: более 29 тысяч абонентов остались без электроэнергии. Критические объекты обеспечиваются питанием — генераторами, а ремонтные бригады уже работают над восстановлением.

Кроме того, были зафиксированы разрушения жилых домов и административных сооружений. Известно об одном пострадавшем человеке.

Пожежники ліквідовують наслідки російської атаки 31 серпня

В ГСЧС отметили, что огонь охватил энергетическую инфраструктуру, но спасатели совместно с добровольцами оперативно его ликвидировали.

«Над ликвидацией последствий атаки работают все уполномоченные службы. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесщины», — отметил Кипер.

Напомним, несколько десятков ударных беспилотников российские войска направили в Одесскую область из акватории Черного моря в ночь на 31 августа.

