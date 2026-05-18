Российские дроны атаковали Одессу ночью: есть пострадавшие

Дрон / © tsn.ua

Реклама

В результате ночной атаки российских дронов в Одессе повреждены жилые дома, а также здания лицея и детского сада.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак

Известно о двух пострадавших, среди них 11-летний парень.

Реклама

Напомним, что ранее армия России атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.

Из-за повреждений воздушных линий электропередач без света осталось 39 населенных пунктов района — это более 22 тысяч абонентов.

Новости партнеров