Российские дроны атаковали Одессу ночью: есть пострадавшие
В Одессе в результате ночной атаки российских дронов повреждены жилые дома, лицей и детский сад. Пострадали два человека — 11-летний парень и 59-летний мужчина.
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак
Известно о двух пострадавших, среди них 11-летний парень.
Напомним, что ранее армия России атаковала Измаильский район Одесской области дронами, в результате чего пострадали люди, были повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома.
Из-за повреждений воздушных линий электропередач без света осталось 39 населенных пунктов района — это более 22 тысяч абонентов.