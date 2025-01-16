Российские дроны атаковали Полтавскую область: что известно

Прошло без пострадавших.
В ночь на четверг, 16 января, российские беспилотники атаковали Полтавскую область. В небе над регионом ПВО отработало по враждебным целям.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.
Отмечается, что пострадавших нет.
Впрочем, ломками беспилотников повреждена энергетическая инфраструктура на территории области. Без света сейчас 301 бытовой и 22 юридических потребителя. Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
Как сообщалось, накануне утром, 15 января, армия РФ атаковала Украину ракетами. В ряде областей ввели превентивные отключения света.