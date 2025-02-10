Российские дроны атаковали Полтавскую область: что известно

В ночь на 10 февраля российские военные атаковали беспилотниками Полтавскую область. ПВО отработало по враждебным целям, но произошло падение обломков БпЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.

"В результате падения обломков беспилотника в Полтавской общине в дачный кооператив произошло возгорание автомобильного кунга. Пожар ликвидирован. Также, предварительно, повреждено 30 дачных участков", — говорится в сообщении.

По информации местных властей, обошлось без жертв. Кроме того, попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано.

Как сообщалось, ночью россияне ударили "Шахедом" по спальному микрорайону Сум. По меньшей мере, одна женщина получила травмы.

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