Российские дроны атаковали Полтавскую область: какие последствия

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия атаковала беспилотниками Полтавскую область. Прошло без пострадавших.

Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.

В результате падения БпЛА в Полтавском районе повреждены три жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается.

ФОТО

Атака дронов на Полтавскую область. Фото: ОВА.

Атака дронов на Полтавскую область. Фото: ОВА.

Атака дронов на Полтавскую область. Фото: ОВА.

Напомним, ночью в Киеве и ряде областей снова раздавалась воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников.

Читайте также: