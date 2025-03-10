Российские дроны атаковали Полтавскую область: какие последствия

Произошли отключение света.
В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия атаковала беспилотниками Полтавскую область. Прошло без пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.
В результате падения БпЛА в Полтавском районе повреждены три жилых дома, хозяйственная постройка, легковой автомобиль и сельскохозяйственная техника. Также повреждена бытовая линия электропередач. Количество отключенных абонентов устанавливается.
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Напомним, ночью в Киеве и ряде областей снова раздавалась воздушная тревога из-за угрозы от вражеских беспилотников.