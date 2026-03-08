- Дата публикации
Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области: какие последствия
Из-за обстрела Полтавской области, к счастью, жертв или пострадавших нет.
Ночью и утром 8 марта российские беспилотники атаковали промышленный объект в Миргородском районе Полтавской области . Есть разрушение.
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.
Последствия удара по Полтавской области 8 марта
В результате атаки было повреждено производственное оборудование предприятия. На месте работают все соответствующие службы, которые устраняют последствия удара и оценивают масштабы повреждений.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил чиновник.
Ранее мы писали, что утром 3 марта в Полтавском районе было зафиксировано падение обломков российских беспилотников после атаки РФ. В результате инцидента четыре человека получили травмы средней тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены близлежащие здания, на месте работали экстренные службы.