ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
564
Время на прочтение
1 мин

Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области: какие последствия

Из-за обстрела Полтавской области, к счастью, жертв или пострадавших нет.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Ночью и утром 8 марта российские беспилотники атаковали промышленный объект в Миргородском районе Полтавской области . Есть разрушение.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Последствия удара по Полтавской области 8 марта

В результате атаки было повреждено производственное оборудование предприятия. На месте работают все соответствующие службы, которые устраняют последствия удара и оценивают масштабы повреждений.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил чиновник.

Ранее мы писали, что утром 3 марта в Полтавском районе было зафиксировано падение обломков российских беспилотников после атаки РФ. В результате инцидента четыре человека получили травмы средней тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены близлежащие здания, на месте работали экстренные службы.

Дата публикации
Количество просмотров
564
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie