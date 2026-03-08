Российские дроны атаковали промышленное предприятие в Полтавской области: какие последствия

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Ночью и утром 8 марта российские беспилотники атаковали промышленный объект в Миргородском районе Полтавской области . Есть разрушение.

Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Последствия удара по Полтавской области 8 марта

В результате атаки было повреждено производственное оборудование предприятия. На месте работают все соответствующие службы, которые устраняют последствия удара и оценивают масштабы повреждений.

"К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил чиновник.

Ранее мы писали, что утром 3 марта в Полтавском районе было зафиксировано падение обломков российских беспилотников после атаки РФ. В результате инцидента четыре человека получили травмы средней тяжести, им оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены близлежащие здания, на месте работали экстренные службы.