Российские дроны атаковали Запорожье: взрывы в нескольких районах, работает ПВО

Беспилотник / © ТСН.ua

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В ночь на 18 июля 2025 года Запорожье атаковали российские дроны , в городе раздались взрывы, работала ПВО.

Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Об атаке вражеских беспилотников добавил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

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"На сегодня над территорией города фиксируется 3 БпЛА ударного типа", - говорится в его сообщении в Телеграмме .

По информации ОВА , "Шахеды" атаковали несколько районов города, в частности, Александровский, Вознесеновский, Заводской.

О пострадавших или раненых пока не сообщается. Ожидаем информацию от представителей власти.

Напомним, что над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы .

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Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.