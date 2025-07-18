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Российские дроны атаковали Запорожье: взрывы в нескольких районах, работает ПВО
В ночь на 18 июля 2025 года российские дроны атаковали Запорожье — зафиксированы взрывы и работа ПВО, под удар попали несколько районов города.
В ночь на 18 июля 2025 года Запорожье атаковали российские дроны , в городе раздались взрывы, работала ПВО.
Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.
Об атаке вражеских беспилотников добавил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
"На сегодня над территорией города фиксируется 3 БпЛА ударного типа", - говорится в его сообщении в Телеграмме .
По информации ОВА , "Шахеды" атаковали несколько районов города, в частности, Александровский, Вознесеновский, Заводской.
О пострадавших или раненых пока не сообщается. Ожидаем информацию от представителей власти.
Напомним, что над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы .
Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.