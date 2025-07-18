ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

Российские дроны атаковали Запорожье: взрывы в нескольких районах, работает ПВО

В ночь на 18 июля 2025 года российские дроны атаковали Запорожье — зафиксированы взрывы и работа ПВО, под удар попали несколько районов города.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Беспилотник

Беспилотник / © ТСН.ua

В ночь на 18 июля 2025 года Запорожье атаковали российские дроны , в городе раздались взрывы, работала ПВО.

Об этом заявили Воздушные Силы ВСУ в социальных сетях.

Об атаке вражеских беспилотников добавил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

"На сегодня над территорией города фиксируется 3 БпЛА ударного типа", - говорится в его сообщении в Телеграмме .

По информации ОВА , "Шахеды" атаковали несколько районов города, в частности, Александровский, Вознесеновский, Заводской.

О пострадавших или раненых пока не сообщается. Ожидаем информацию от представителей власти.

Напомним, что над Украиной кружат российские беспилотники: где раздаются взрывы .

Россияне не останавливаются в своих ночных атаках с дронами.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie