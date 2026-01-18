ТСН в социальных сетях

Украина
3623
1 мин

Российские дроны долетели до Хмельницкой области и ударили по предприятию

В ОВА говорят, что обошлось без жертв и пострадавших. ГСЧС пожар потушили.

Анастасия Павленко
Хмельнитчину атаковали дроны

Хмельнитчину атаковали дроны / © Associated Press

Сегодня, 18 января, в результате российской воздушной атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его данным, подразделения ГСЧС уже погасили пламя. Информация о погибших и травмированных не поступала. Во время вражеской атаки в регионе работала ПВО.

Горожанка Анна сообщила нам, что после двух часов ночи в Хмельницком были слышны звуки взрывов.

Отметим, воздушная тревога в Хмельницком районе длилась около двух часов — где-то с двух часов ночи до 3:55

Напомним, ночью россияне атаковали Украину. В частности, в Харькове в результате удара вражеского беспилотника по частному дому есть информация об одном погибшем человеке.

3623
