Российские дроны долетели до Хмельницкой области и ударили по предприятию

Хмельнитчину атаковали дроны / © Associated Press

Сегодня, 18 января, в результате российской воздушной атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его данным, подразделения ГСЧС уже погасили пламя. Информация о погибших и травмированных не поступала. Во время вражеской атаки в регионе работала ПВО.

Горожанка Анна сообщила нам, что после двух часов ночи в Хмельницком были слышны звуки взрывов.

Отметим, воздушная тревога в Хмельницком районе длилась около двух часов — где-то с двух часов ночи до 3:55

Напомним, ночью россияне атаковали Украину. В частности, в Харькове в результате удара вражеского беспилотника по частному дому есть информация об одном погибшем человеке.