- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3623
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские дроны долетели до Хмельницкой области и ударили по предприятию
В ОВА говорят, что обошлось без жертв и пострадавших. ГСЧС пожар потушили.
Сегодня, 18 января, в результате российской воздушной атаки вспыхнул пожар на одном из предприятий в Хмельницком районе.
Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
По его данным, подразделения ГСЧС уже погасили пламя. Информация о погибших и травмированных не поступала. Во время вражеской атаки в регионе работала ПВО.
Горожанка Анна сообщила нам, что после двух часов ночи в Хмельницком были слышны звуки взрывов.
Отметим, воздушная тревога в Хмельницком районе длилась около двух часов — где-то с двух часов ночи до 3:55
Напомним, ночью россияне атаковали Украину. В частности, в Харькове в результате удара вражеского беспилотника по частному дому есть информация об одном погибшем человеке.