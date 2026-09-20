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Российские дроны достались Аллее памяти погибших: жуткие последствия атаки на Киевщине
Кроме Аллеи памяти погибших, повреждены окна и кровля двух зданий в Киевской области.
Россия во время атаки дронами 20 сентября повредила Аллею памяти погибших в Боярке на Киевщине.
Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
Последствия атаки РФ по Киевской области
В Фастовском районе, в частности в Боярке, обломки вражеского беспилотника вызвали возгорание. Кроме Аллеи памяти погибших, повреждены окна и кровля двух зданий. В ходе повторной атаки возник пожар в складских зданиях. На месте работают спасатели.
А в Вышгородском районе повреждены два складских здания и три единицы техники.
Чиновник отметил, что предварительно погибших и пострадавших в результате атак нет.
Спасатели и все ответственные службы продолжают работать на местах и фиксировать последствия российской атаки.
Атака на Киевскую область — что известно
Напомним, Россия атаковала Киевскую область. В пяти районах области поврежден 31 объект. Больше повреждений — в Фастовском районе. В больнице скончался ребенок, получивший ранения во время удара в Вышгородском районе.
А в Глевасе Киевской области российский «Шахед» убил мать и двоих 3-летних детей. Омбудсмен Лубинец добавил, что российский БПЛА попал в дом, где мать вкладывала их спать.