Российские дроны массированно атаковали одну из областей: пожары охватили заповедные территории

В Одесской области оккупанты ударили как по гражданской, так и по критической инфраструктуре.

Елена Капник
Атака на Одесскую область. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью 17 апреля российские войска снова массированно атаковали Одесскую область беспилотниками. На нескольких локациях возникли сильные пожары.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации. Олег Кипер.

«На нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы спасателями», — проинформировал чиновник.

На территории области оккупанты устроили по объектам портовой и транспортной инфраструктуры. Из-за обстрелов повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Кроме того, поражено по меньшей мере шесть частных жилых домов.

«К счастью, погибших и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий атак», — сообщил чиновник.

Фото последствий

Атака на Одессу 16 апреля

Прошлой ночью под прицелом армии РФ была Одесса — россияне били по городу ракетами и дронами. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры. Также враг атаковал жилой дом в Хаджибейском районе.

В результате «прилета» в многоэтажку возник пожар. Произошли значительные разрушения, часть квартир уничтожена до основания. Люди погибли прямо в собственных квартирах. По результатам ночных и вечерних обстрелов по гражданской инфраструктуре подтверждена гибель 9 человек.

