Российские дроны массированно атаковали Сумщину: в Конотопе по меньшей мере шесть пострадавших

Атака на Сумщину

Российские войска ночью массированно атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались Конотопская и Шосткинская общины.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров в Telegram.

По его словам, вражеские БПЛА попали в жилищный сектор. В результате атаки повреждены дома, продолжается ликвидация последствий ударов и эвакуация жителей из поврежденных и близлежащих домов.

В Конотопе, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Информация об их состоянии и точном количестве раненых уточняется.

Власти также предупредили об угрозе повторных ударов и призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

