- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 149
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские дроны массированно атаковали Сумщину: в Конотопе по меньшей мере шесть пострадавших
В ночь на 20 мая российские беспилотники массированно атаковали Сумскую область. Попадание зафиксировали в жилом секторе Конотопской и Шосткинской общин, известно по меньшей мере о шести пострадавших.
Российские войска ночью массированно атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались Конотопская и Шосткинская общины.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров в Telegram.
По его словам, вражеские БПЛА попали в жилищный сектор. В результате атаки повреждены дома, продолжается ликвидация последствий ударов и эвакуация жителей из поврежденных и близлежащих домов.
В Конотопе, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Информация об их состоянии и точном количестве раненых уточняется.
Власти также предупредили об угрозе повторных ударов и призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, что в Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами.