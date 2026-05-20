ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
149
Время на прочтение
1 мин

Российские дроны массированно атаковали Сумщину: в Конотопе по меньшей мере шесть пострадавших

В ночь на 20 мая российские беспилотники массированно атаковали Сумскую область. Попадание зафиксировали в жилом секторе Конотопской и Шосткинской общин, известно по меньшей мере о шести пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Сумщину

Атака на Сумщину

Российские войска ночью массированно атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. Под ударами оказались Конотопская и Шосткинская общины.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВ Олег Григоров в Telegram.

По его словам, вражеские БПЛА попали в жилищный сектор. В результате атаки повреждены дома, продолжается ликвидация последствий ударов и эвакуация жителей из поврежденных и близлежащих домов.

В Конотопе, по предварительным данным, пострадали по меньшей мере шесть человек. Информация об их состоянии и точном количестве раненых уточняется.

Власти также предупредили об угрозе повторных ударов и призвали жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, что в Днепре возросло количество раненых после атаки РФ: повреждены склады с продуктами.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie