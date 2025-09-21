Российские дроны превращают логистику ВСУ в кошмар: какую тактику используют оккупанты

Российские дроны усложняют логистику ВСУ / © ТСН.ua

Российские оккупационные войска начали активно использовать новые технологии дронов, позволяющие им расширить радиус действия ударных БПЛА и значительно усложнить логистику Сил обороны Украины. Если раньше дороги на расстоянии 30 км от линии фронта считались относительно безопасными, то теперь перемещение по ним людей и грузов на фронт постоянно находится под угрозой атак беспилотников.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Противник определяет участок дороги и превращает его в ужас. Каждая проезжающая машина попадает под обстрел», — рассказал один из украинских защитников, с которым удалось пообщаться журналистам.

Новые тактики россиян: дроны-"матки" и оптоволокно

В последние месяцы российские силы стали применять новые методы для расширения радиуса действия своих ударных беспилотников. В частности, они используют оптоволоконные дроны, способные преодолевать более 19 километров по линии фронта, что значительно увеличивает зону потенциальных ударов.

Кроме того, украинские военные сообщают о новой тактике: тяжелые дроны типа «матки» вылетают далеко за линию контроля и выпускают меньшие взрывоопасные беспилотники, которые затем атакуют украинскую технику. Дрон-«матка» также выполняет роль ретрансляционной антенны и обеспечивает связь между дронов и его оператором. Хотя расстояние до 30 километров достижимо для ударов артиллерии, беспилотники значительно точнее, особенно по движущимся целям, таким как грузовики.

Воздействие на логистику: «дефицит всего»

Активизация русских дронов усугубляет дефицит всего — от воды до боеприпасов и, особенно, живой силы. Перемещение грузов вдоль линии фронта становится все сложнее, а задержки в снабжении теперь постоянны.

«Иногда подразделение ждет боеприпасов, которые должны были быть доставлены днем раньше, и в это время оно не может действовать в полную силу. Эвакуировать раненых сложнее», — сказал сержант разведывательного подразделения.

Подполковник Дмитрий Запорожец из 11-го армейского корпуса ВСУ отметил, что год назад подобные удары были эпизодическими, а сейчас военные сталкиваются с систематическими волнами атак, которые, прежде всего, нацелены на логистику, склады, подъездные пути к городам и маршруты для эвакуации.

Адаптация и вызовы

В ответ на угрозы украинские защитники вынуждены адаптироваться: на путях снабжения устанавливают противодроновые сетки и по возможности передвигаются в темное время суток. В таких условиях целесообразным оказалось использование небольших автомобилей вместо тяжелого грузового транспорта. Однако все эти меры не могут обеспечить безопасность и эффективность.

Сержант разведывательного подразделения добавил, что антидроновые сетки не могут окончательно решить проблему, потому что вражеские БПЛА часто пытаются ударить по столбам, на которых они установлены. Когда это удается, сетка обваливается на дорогу и вместо защиты превращается в ловушку для машин.

Еще один собеседник издания, боевой медик, рассказал, что в результате обстрелов состояние дорог у фронта серьезно ухудшилось. Это тоже затрудняет доступ к раненым солдатам и угрожает их жизни во время эвакуации.

«Вы подпрыгиваете на ямах и одновременно пытаетесь оказать первую помощь, пока машина трясется как безумная. Были моменты, когда мы не могли сделать внутривенную инъекцию, потому что нас очень сильно бросало из стороны в сторону. А сбавить скорость тоже нельзя, ведь в любой момент в машину может попасть дрон», — поделился медик.

Напомним, в Донецкой области продолжается ожесточенное противостояние на добропольском направлении. Бои носят характер «тяни-толкай» , ведь обе стороны сосредоточили значительные силы.