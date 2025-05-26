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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Российские дроны снова атаковали Одесщину: появились фото последствий

В ночь на 26 мая вражеские дроны снова атаковали Одесскую область, что повлекло разрушения и пожары в частных домовладениях. ГСЧС обнародовала детали и фото ликвидации последствий.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Россия атаковала Одесщину

Россия атаковала Одесщину / © ГСЧС Украины

Россия снова атаковала Одесщину. В ночь на понедельник, 26 мая, в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение двух гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, российская армия начала атаковать Украину фактически новыми «Шахедами» с увеличенной почти вдвое боевой частью

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