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- Украина
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Российские дроны снова атаковали Одесщину: появились фото последствий
В ночь на 26 мая вражеские дроны снова атаковали Одесскую область, что повлекло разрушения и пожары в частных домовладениях. ГСЧС обнародовала детали и фото ликвидации последствий.
Россия снова атаковала Одесщину. В ночь на понедельник, 26 мая, в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.
Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение двух гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Напомним, российская армия начала атаковать Украину фактически новыми «Шахедами» с увеличенной почти вдвое боевой частью