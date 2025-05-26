Российские дроны снова атаковали Одесщину: появились фото последствий

Россия атаковала Одесщину / © ГСЧС Украины

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Россия снова атаковала Одесщину. В ночь на понедельник, 26 мая, в результате попадания вражеских дронов возникли пожары и разрушения в частных домовладениях.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В местах попаданий в Одесском районе произошло разрушение жилого дома на площади 100 квадратных метров с последующим возгоранием, спасатели оперативно ликвидировали пожар.

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Также повреждены крыши жилых домов, дворовое сооружение, два гаража, три легковых автомобиля, забор и газовый трубопровод без последующего возгорания. Еще по одному адресу произошло разрушение двух гаражей с последующим возгоранием, уничтожен легковой автомобиль и поврежден жилой дом.

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

Россия снова атаковала Одесщину дронами

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, российская армия начала атаковать Украину фактически новыми «Шахедами» с увеличенной почти вдвое боевой частью