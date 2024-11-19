Российские дроны ударили по общежитию в Глухове: много погибших, под завалами люди

Поздним вечером 18 ноября российские войска ударили беспилотниками по общежитию в Глухове. Уже известно о по меньшей мере 12 погибших, среди них – ребенок. Есть много раненых и их количество продолжает расти.

Все последствия вражеского удара – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

Удар по Глухову

Российские войска продолжают террор украинских регионов и их население. Около 9 часов вечера 18 ноября в Сумской области объявили воздушную тревогу. Тогда в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом ударных БПЛА. А уже через два часа в Глухове прогремел взрыв. Соответствующее видео распространили местные телеграммы.

В полчаса ночи телеграмм-канал "Глухов Инфо" написал о первых жертвах. Речь шла об одном погибшем в результате попадания в многоэтажку. А уже через час появилось сообщение о том, что из-под завалов извлекли тела матери и ребенка. Первые мгновения после удара российским "шахедом" по многоэтажке обнародовал местный паблик "Глухов.City".

Впоследствии, последствия вражеского удара обнародовали и спасатели. Фото разрушений показало МВД.

Утром 19 ноября в Сумской областной военной администрации уточнили, что российские военные атаковали двумя беспилотниками один из общежитий в Глухове. А количество погибших возросло до шести человек.

"Вчера, 18 ноября поздно вечером враг атаковал одно из общежитий в Глухове, направив на мирных жителей два ударных БпЛА типа "Шахед". В результате вражеской атаки (по состоянию на 7 утра), предварительно, погибли 6 человек, из них один — ребенок. Ранено — 12 человек, из них два ребенка. Выражаем соболезнования родным и близким погибших.

Гибель 8-летнего мальчика

Впоследствии в Офисе генерального прокурора сообщили, что среди погибших – 8-летний мальчик.

"При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, 18 ноября 2024 около 23:20 оккупанты беспилотником атаковали общежитие одного из учебных заведений в г. Глухов Сумской области. По состоянию на 08:00 известно о гибели 6 человек, среди которых 8-летний мальчик, еще 11 человек, в том числе 2 ребенка, получили ранения.

Реакция президента

Пол 9 утра 19 ноября на циничный удар по общежитию отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что это очередной террор. Также президент сообщил о том, что количество погибших возросло до 7 человек.

Сегодня ночью был удар дроном по Глухову. Есть разрушение общежития одного из учебных заведений. В настоящее время известно, что из-за этой атаки погибли семь человек, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким. Более десяти человек пострадали., среди них двое детей. Под завалами еще есть люди. Делается максимум, чтобы спасти и помочь каждому.

Президент добавил, что каждый новый удар России только подтверждает подлинные намерения Путина. Он хочет, чтобы война продолжалась. А разговоры о мире ему не интересны. Владимир Зеленский отметил, что Украина должна принудить Россию к справедливому миру силой.

Через час после сообщения президента, в Офисе генерального прокурора уточнили, что число погибших увеличилось до 8 человек. Из-под завалов извлекли тела еще двух человек.

Предыдущая атака

оккупанты ежедневно наносят удары по Сумщине. Так и накануне россияне устроили баллистику прямо в жилой дом в областном центре! 11 погибших, среди которых – дети, несколько десятков раненых! Крики людей, хруст стекла и пожар, это первые минуты после удара россиян по многоэтажке.

Город атаковали именно в момент, когда люди ложились спать, чуть раньше 9 вечера. Район, куда оккупанты устроили баллистику, густо застроен. Удар пришелся по двору из 5 девятиэтажных жилых домов, построенного по типу колодца.

Исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь уже впоследствии сообщил, что из дома нужно эвакуировать сотни людей и заявил, что есть очень много раненых и погибших.

В общей сложности из поврежденных домов вывезли до полу тысячи человек. Сумской городской совет заявил, что община готова предоставить временные помещения тем, кому негде заночевать. В детском саду рядом с местом попадания развернули штаб помощи. К утру 18 ноября стало известно, что цифра пострадавших стремительно выросла, 89 раненых в результате циничного удара рашистов этой ночью, из них — 11 детей. Еще 11 человек погибли, из них 2 детей – это 9-летний мальчик и 14-летняя девушка. Но и это еще не все, чуть за север враг ракетами, вероятно баллистическими, атаковал критическую инфраструктуру Сум – после этого город остался без света. Больницы, куда постоянно прибывали раненые, начали работать на генераторах.

На месте ракетного удара работали представители ГСЧС.

Команда ТСН.ua выражает искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, армия РФ 19 ноября ударила по общежитию в Глухове Сумской области. В результате атаки известно об 11 погибших.

Читайте также: