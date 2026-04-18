Российские дроны ударили по одной из областей: вспыхнули пожары, произошли сильные разрушения (фото)

РФ атаковала Одесскую область. / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Ночью 18 апреля российская армия снова нанесла удары беспилотниками по Одесской области. Разрушения испытали объекты инфраструктуры. Один человек пострадал.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации. Олег Кипер.

Дроны атаковали объекты портовой и промышленной инфраструктуры в Одесском районе. В результате «прилетов» повреждены административные здания, склады с агропродукцией, автобусы, резервуары.

«В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления РФ против гражданского населения Одесщины», - подчеркнул чиновник.

В то же время в ГСЧС добавили , что на местах попадания дронов возникли пожары. Возгорание уже удалось ликвидировать. Повреждения получили административные здания, складские помещения и автомобили.

Фото последствий

В Одесской области в результате атаки РФ повреждены объекты инфраструктуры.

Как сообщалось, минувшей ночью во время атаки на Одесскую область возникли сильные пожары, охватившие заповедные территории Дунайского биосферного заповедника. Кроме того, на территории области оккупанты устроили по объектам портовой и транспортной инфраструктуры. Из-за обстрелов повреждены административные здания, оборудование и контейнеры.