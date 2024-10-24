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Российские дроны ударили по Староконстантину: появились фото последствий

Российские дроны ударили по Староконстантину: появились фото последствий

Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.

Во время атаки россияне нанесли повторный удар.

В четверг, 24 октября, Староконстантинов Хмельницкой области атаковали беспилотники Shahed. В результате падения обломков дрона повреждены гостиница и двухэтажный дом, возникли пожары.

Последствия показали в пресс-службе ГСЧС.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в отеле. Из поврежденного помещения в доме чрезвычайники эвакуировали 40 человек.

Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушений испытал магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.

Фото последствий

Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов. / ©
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов. / ©
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов. / ©
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов. / ©
Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.

Как сообщалось, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова.

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