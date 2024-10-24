Российские дроны ударили по Староконстантину: появились фото последствий

Во время атаки россияне нанесли повторный удар.

В четверг, 24 октября, Староконстантинов Хмельницкой области атаковали беспилотники Shahed. В результате падения обломков дрона повреждены гостиница и двухэтажный дом, возникли пожары.

Последствия показали в пресс-службе ГСЧС.

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в отеле. Из поврежденного помещения в доме чрезвычайники эвакуировали 40 человек.

Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушений испытал магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.

Фото последствий

Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.

Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.

Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.

Последствия атаки беспилотников на Староконстантинов.

Как сообщалось, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова.

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