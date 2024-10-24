Российские дроны ударили по Староконстантину: появились фото последствий

Во время атаки россияне нанесли повторный удар.
В четверг, 24 октября, Староконстантинов Хмельницкой области атаковали беспилотники Shahed. В результате падения обломков дрона повреждены гостиница и двухэтажный дом, возникли пожары.
Последствия показали в пресс-службе ГСЧС.
Спасателям удалось ликвидировать возгорание в отеле. Из поврежденного помещения в доме чрезвычайники эвакуировали 40 человек.
Во время проведения аварийно-спасательных работ враг совершил повторный обстрел. Разрушений испытал магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.
Фото последствий
Как сообщалось, сегодня утром в Хмельницкой области раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе применения ударных БПЛА для Староконстантинова.
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