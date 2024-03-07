Российские дроны ударили по учебному полигону в Харьковской области (фото)

В ночь на 7 марта российская армия атаковала беспилотниками территорию учебного полигона в Харьковской области. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов частично разрушено одноэтажное административное здание учебного полигона одного из учебных заведений системы ГСЧС. Кроме того, загорелись конструктивные элементы перекрытия и крыши постройки. Площадь пожара составила около 150 кв.

Для ликвидации последствий вражеского удара привлекалось 2 отделения службы спасения на автоцистернах. Пожарные оперативно ликвидировали пожар и предотвратили распространение пламени на другие здания и хвойный лес.

На Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона. / Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

На Харьковщине ночью враг нанес удары беспилотниками по территории учебного полигона.

Как сообщалось, ночью враг атаковал Харьковщину, используя КАБы, "Шахеды" и "Искандер". Российские войска обстреляли около 22 населенных пунктов.

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