Российские "Фиксики" в школьной тетради: маму школьника возмутили задания (фото)

«Фиксики»

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Мама школьника Тетана Чайковская возмутилась задачей в рабочей тетради по украинскому языку, где ученикам предлагали пересмотреть российский мультфильм «Фиксики». После просмотра школьники должны были рассказать, что узнали о хоккее.

Об этом женщина написала в соцсети Threads.

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Чайковскую возмутило задание в рабочей тетради по развитию связной речи и чтению украинского языка. Женщина обратила внимание, что таким образом школьников фактически направляют к российскому контенту.

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«Кто знает, почему в рабочей тетради по развитию связной речи и чтению украинского языка упоминается и пересматривается мультик московитов? О пользе Фиксиков не заливайте, пожалуйста! Как это на государственном уровне мы увеличиваем просмотры российского контента?» — написала мать школьника.

Задачи в рабочей тетради по развитию связной речи и чтению украинского языка

Позже стало известно, что эту рабочую тетрадь издали еще в 2018 году, то есть до начала полномасштабного вторжения России. В то же время, Чайковская отметила, что это не отменяет ее возмущения, ведь уже тогда на востоке Украины продолжалась антитеррористическая операция.

Мама школьника также уточнила, что учительница не включала детям мультфильм во время урока.

«Два важных момента, от которых немного легче: учитель ничего не включала. Тетрадь действительно 2018 года. Грустно то, что осознала, насколько быстро это стригерило. Даже в 2018 уже было АТО, но тогда мы не думали, что не ок в школьной программе вспоминать российский мультик», — добавила женщина.

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Реакция соцсетей на тетрадь с «Фиксиками»

В комментариях пользователи Сети рассказали о собственном опыте использования российского контента в украинских школах. Некоторые отметили, что детям во время уроков включали российские мультфильмы.

В то же время другие пользователи подчеркнули, что тетрадь была напечатана еще до начала полномасштабной войны, поэтому ее содержание не следует воспринимать как актуальную школьную практику.

«Вчера ребенок читает текст с лит.чит.: „Осень — дочь Деда Мороза“.

«Ой, у нас включали. Мои такого не смотрят и знают, что оно российское, поэтому просто выходили из урока (онлайн). Наверное, три или четыре раза я писала администрации. Последний раз вроде бы помогло. Это были Фиксики, Смешарики и советский Винни Пух. Вроде и школа норм, я такого не ожидала».

«Если тетрадь выдана до полномасштабки, то ничего удивительного».

«Старая тетрадь».

Напомним, ранее в украинском учебнике «Внеклассное чтение» для 3 класса, изданном в 2025 году и одобренном МОН, нашли ссылку на советский сериал «Семнадцать мгновений весны». Автор рассказа Дмитрий Стефанович объяснил, что написал произведение еще в 1980-х, не знал о его перепечатке и согласился, что текст нуждается в редактировании.

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