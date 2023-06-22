Российские хакеры активно охотятся за персональными данными украинцев: какие способы используют

Хакерские группировки, сотрудничающие с российской военной разведкой, рассылают электронные письма с опасным контентом, замаскированным под информационные сообщения.

Любимой тактикой российских хакеров остается фишинг, то есть выманивание персональных данных украинских пользователей Сети.

Об этом сообщил представитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимир Кондрашов во время брифинга в Military Media Center.

По его словам, украинские подразделения киберзащиты начали фиксировать смену тактики российских хакеров.

"Наряду с попытками поразить и уничтожить нашу инфраструктуру россияне развернули также массированную кампанию, нацеленную на сбор персональных данных украинцев", — сообщил Кондрашов.

Представитель Госспецсвязи подчеркнул, что этот вид атак угрожает не только руководителям определенных предприятий и госслужащим, но и обычным гражданам.

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Кондрашов напомнил, что еще в начале марта этого года был зафиксирован рост кампаний массового сбора персональных данных украинцев и, к сожалению, сегодня ситуация не улучшилась.

Примером такого фишинга он назвал рассылку хакерской группировкой, сотрудничающей с российским ГРУ, электронных писем о якобы актуальных новостях о ситуации в Украине. Опасный контент маскировался под информационное сообщение, которое разослали более 40 украинским организациям. Эту угрозу удалось локализовать.

Кроме того, предпринимались попытки завладеть доступом к почтовым ящикам на сервисе ukr.net через отправку писем о замеченной вредной активности с файлом, в котором требовалось перейти по ссылке и изменить пароль. Ссылка вела на один из 118 сайтов, которые имитировали ukr.net, что позволяло посторонним получать доступ к почтовым ящикам.

Напомним, ранее российские хакеры получили доступ к частным камерам наблюдения в украинских кафе, чтобы собрать разведывательную информацию о проезжающих мимо конвоях с гуманитарной помощью.

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