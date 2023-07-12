Российские хакеры атаковали иностранных дипломатов в Киеве, соблазняя их дешевым BMW

Злоумышленники намеренно в фальшивой рекламе изменили цену, по которой продавался автомобиль, до 7 500 евро.

Десятки дипломатов в посольствах в Киеве подверглись кибератаке от хакеров, подозреваемых в работе на российскую внешнюю разведку. Они пытались с помощью фальшивой рекламы о продаже BMW сломать их компьютеры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный в среду, 12 июля, отчет фирмы по кибербезопасности Unit 42.

По словам аналитиков, целями широкомасштабного шпионажа были дипломаты, работавшие по меньшей мере в 22 из примерно 80 иностранных миссий в столице Украины.

Все началось с того, что в апреле 2023 года дипломат МИД Польши разослал по электронной почте объявление в различные посольства о продаже б/у седана BMW 5 серии, находящегося в Киеве.

Хакеры, известные как APT29 или Cosy Bear и считающиеся филиалом Службы внешней разведки России, перехватили и скопировали эту рекламу, вставили в нее вредоносное программное обеспечение, а затем отправили другим иностранным дипломатам, работающим в Киеве.

При этом злоумышленники намеренно в фальшивой рекламе изменили цену, по которой продавался BMW – до 7500 евро. Таким образом, они пытались побуждать больше людей загрузить вредоносное программное обеспечение, которое предоставит им удаленный доступ к своим устройствам.

Российские хакеры использовали для приманки фальшивое объявление о продаже автомобиля BMW по низкой цене / Фото: Palo Alto Networks Unit 42

По словам исследователей Unit 42, это программное обеспечение было замаскировано под фотоальбом подержанных BMW. Попытки открыть эти фотографии могли заразить устройства.

Представитель Государственного департамента США заявил, что "знал об этой деятельности и, исходя из проверки Управления кибербезопасности и технологий, определил, что она не повлияла на системы или учетные записи Департамента".

Как сообщает Reuters, польский дипломат до сих пор так и не продал автомобиль. “Попробую продать в Польше, наверное. После этой ситуации я больше не хочу проблем”, — сказал он.

Напомним, любимой тактикой российских хакеров остается фишинг, то есть выманивание персональных данных у пользователей Сети.

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