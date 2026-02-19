Российские хакеры атаковали подрядчика Нацбанка: какими данными они могли завладеть

Российские хакеры / © Getty Images

Российские хакеры атаковали компанию-подрядчика, которая предоставляет услуги интернет-магазину нумизматической продукции Национального банка Украины. Работа этого сервиса временно приостановлена.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В сообщении отметили, что в результате атаки не были скомпрометированы никакие финансовые данные клиентов интернет-магазина — реквизиты платежных карт или другая конфиденциальная информация, связанная с банковскими операциями.

«Потенциально злоумышленники могли получить доступ к персональной информации пользователей интернет-магазина, а именно: имя/фамилия, номер телефона, e-mail, адрес доставки нумизматической продукции», — отметили в НБУ.

Поскольку киберпреступники могут использовать эти данные для фишинга, в Нацбанке призвали к бдительности и напомнили, что работники банковских учреждений никогда:

не присылают письма с просьбой подтвердить данные;

не звонят для уточнения информации о платежных картах;

не просят оплатить заказ альтернативными способами;

не присылают ссылки для «срочной верификации».

В Нацбанке добавили, что ни одна организация в мире не может стопроцентно гарантировать защиту от кибератак, а для минимизации последствий от таких инцидентов подрядчиков изолируют от критических систем.

«Благодаря правильной архитектуре инцидент, произошедший у подрядчика, не повлиял на НБУ», — заверили в Нацбанке.

Как отметили в сообщении, системы защиты данных и информационные системы Национального банка Украины работают в штатном режиме.

«Сейчас принимаются необходимые меры для выяснения обстоятельств инцидента и оценки его возможных последствий. Национальный банк Украины совместно с поставщиком услуг работает над устранением последствий инцидента», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2025 году Россия продемонстрировала рекордную активность в киберпространстве, устраивая многочисленные кибератаки и попытки саботажа. Эксперты предупредили об угрозе критической инфраструктуре.