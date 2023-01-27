Российские хакеры попытались сломать камеры в домах украинцев, чтобы собрать разведданные

Хакеры из РФ хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией ЖК, чтобы собирать информацию о ситуации в городе и получить данные об адресах украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники.

Киберспециалисты СБУ нейтрализовали российскую хакерскую атаку на электронные системы жилищной инфраструктуры в одном из приграничных регионов Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Через Wi-Fi сеть многоквартирных домов хакеры хотели дистанционно подключиться к системе видеонаблюдения за территорией жилых комплексов, близлежащими автомобильными дорогами и т.п. Таким образом, они хотели иметь скрытый канал для сбора информации о ситуации в городе.

Также российских хакеров интересовали сведения об адресах проживания украинских правоохранителей и возможном перемещении военной техники.

"Однако сотрудники СБУ сработали на опережение и своевременно разоблачили попытку оккупантов проводить разведывательно-подрывную деятельность в приграничном регионе", — говорят в спецслужбе.

По оперативным данным, к кибератаке причастна подконтрольная спецслужбам РФ хакерская группировка из России, специализирующаяся на взломах электронных систем инфраструктурных объектов.

"СБУ предупреждает, что такие атаки врага могут случаться и в будущем, поэтому призывает граждан быть внимательными, больше внимания уделять защищенности своих компьютерных сетей, использовать для этого сложные пароли и периодически менять их", — подчеркнули в СБУ.

На основании собранных фактов в этом случае в приграничном регионе решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей).

Продолжаются комплексные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ обратилась к украинцам с просьбой быть бдительными и сразу сообщать о подозрительных случаях в компетентные органы нашего государства.

Напомним, российские хакеры атаковали правительственный сайт Германии после решения о поставках танков "Леопард" для ВСУ.

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