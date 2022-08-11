Российские хакеры продолжают атаковать Украину: 203 попытки в течение июля 2022 года

Специалисты правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, в июле зарегистрировали 203 кибератаки.

Об этом пишет Госсвязь.

Выросло количество атак на представителей государственного управления и финансовые учреждения, от которых зависит жизнь граждан Украины.

В то время как оккупационные войска усиливают нападения на гражданскую инфраструктуру и мирные города, российские хакеры «поддерживают» эти атаки в киберпространстве.

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Напомним, вражеские хакеры рассылают на электронные почты украинцев опасные письма с "вакансиями на работу".

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