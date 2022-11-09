Российские хакеры рассылают письма с вредными ссылками от имени Госспецсвязи: детали

Украинцев предупреждают о массовом распространении электронных писем с вредными ссылками от якобы имени Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которы рассылают российские хакеры.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В ведомстве предупредили, что в случае перехода по ссылке из письма на компьютере будет создан RAR-архив (например, "08.11.2022.rar"), содержащий файл-ярлык с названием "Средства ТЗИ, имеющие экспертное заключение о соответствии к требованиям технической защиты информации". Открытие этого файла приведет к загрузке вредоносных программ – в том числе и похищающих данные.

Отмечается, что рассылка электронной почты осуществляется с помощью сервиса @mail.gov.ua. То есть злоумышленники еще более тщательно маскируются под представителями государственных органов.

Хакерскую группировку UAC-0010 (Armageddon) связывают с ФСБ РФ. С начала полномасштабного военного вторжения России они относятся к перечню наиболее активных группировок, атакующих Украину.

В конце октября была зафиксирована рассылка вредоносных электронных писем от имени ряда структур сектора безопасности и обороны – прессслужбы Генштаба ВСУ и Службы безопасности Украины. Поэтому не исключено, что подобное "прикрытие" хакеры могут использовать и дальше.

Напомним, хакеры Кремля сломали телефон Лиз Трасс, когда она занимала должность главы МИД.

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