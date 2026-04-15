Российские хакеры взломали почту украинских прокуроров и чиновников

Российские хакеры / © pixabay.com

Российские хакеры продолжают атаковать украинцев. После массового взлома домашних Wi-Fi роутеров под атакой оказалась электронная почта украинских прокуроров, высокопоставленных чиновников и правоохранителей.

Известно, что шпионская кампания затронула счета военных и правительственных учреждений Румынии, Греции, Болгарии и Сербии. Об этом сообщает Reuters.

Россияне взломали почту украинских прокуроров и чиновников

Исследователи киберугроз уже связывают эти атаки с Россией. Это может быть лишь малой частью шпионской кампании Москвы.

За последние несколько месяцев российские хакеры сломали не менее 170 адресов электронной почты прокуроров и следователей по всей Украине. Россияне атакуют чиновников, которым поручено искоренять коррупцию и сотрудничество с РФ.

Об этом удалось узнать из-за случайной утечки шпионских данных — россияне нечаянно опубликовали их в Сети, а группа Ctrl-Alt-Intel их обнаружила. В группу входят британские и американские исследователи киберугроз.

Исследователи обнаружили данные, которые остались на сервере. Среди них были журналы успешных хакерских атак, тысячи похищенных электронных писем. По этим данным, было взломано по меньшей мере 284 почтовых ящика за последние два года.

Большинство жертв российской хакерской атаки находились в Украине. Также есть пострадавшие из соседних стран НАТО и Балкан.

Ошибка россиян дала редкую возможность киберисследователям изучить, как действуют российские шпионы. По словам представителей Ctrl-Alt-Intel, россияне просто «оставили входную дверь открытой» из-за такой операционной ошибки.

Оба аналитика, отдельно исследовавшие хакерскую атаку, сошлись во мнении, что это работа россиян. Скорее всего, прокуроров и следователей атаковали для того, чтобы собрать информацию об украинских чиновниках, которая может потенциально скомпрометировать, или для того, чтобы опередить следователей, работающих над разоблачением российских шпионов.

Среди пострадавших украинцев, по словам аналитиков, есть работники Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах, Тренингового центра прокуроров Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Однако украинские органы не подтвердили и не опровергли это.

По имеющимся данным, российские хакеры также взломали почтовый ящик Центральной городской больницы в Покровске, железнодорожного узла, над которым РФ пытается установить контроль, а еще почтовый ящик финансового комитета города.

Российские шпионские операции: что известно

Последней атакой россиян, о которой стало известно, был массовый взлом Wi-Fi роутеров украинцев.

Также они активно охотятся на Signal и WhatsApp-аккаунты, которыми пользуются военные и их родные.

За прошлый год российские хакеры продемонстрировали рекордную активность в киберпространстве. Они достигли исторического максимума.

В феврале 2026 года хакеры из РФ атаковали подрядчика Нацбанка.