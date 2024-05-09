Российские хакеры взломали телеканал "Интер" и запустили трансляцию парада в Москве

В настоящее время специалисты работают над отражением хакерской атаки.

Российские хакеры сломали спутниковый эфир каналов группы StarLightMedia и "Интер". По ним они запустили трансляцию военного парада в Москве на Красной площади.

Об этом пишет "Детектор медиа".

Как отмечается, свидетельством о том, что россияне сломали каналы и запустили по ним военный парад из Москвы, стали видео, распространяемые соцсетями. Впоследствии эту информацию подтвердили в Национальном совете по телевидению и радиовещанию.

Пока украинские провайдеры переходят на IPTV сигнал, специалисты работают над отражением хакерской атаки.

Напомним, что, несмотря на громкие заявления и пропагандистскую риторику, Россия не смогла достичь значительных успехов на фронте к так называемому "дню победобесия".

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