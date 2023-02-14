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Российские истребители в Польше, масштабный пожар в Москве и циклон "Габриэль": главные новости ночи 14 февраля

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3831
Время на прочтение
1 мин
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Российские истребители в Польше, масштабный пожар в Москве и циклон "Габриэль": главные новости ночи 14 февраля

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 14 февраля:

  • Нидерландские истребители перехватили три российских военных самолета над Польшей — Reuters Читать далее –>
  • Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины Читать далее –>
  • В Москве произошел масштабный пожар (фото и видео) Читать далее –> 
  • Закрыли школы и отменили сотни авиарейсов: Новую Зеландию охватил мощный циклон "Габриэль" Читать далее –>
  • РФ выпустила в море корабли с тактическим ядерным оружием впервые за 30 лет – норвежская разведка Читать далее –>
  • Вероятный план РФ устроить госпереворот в Молдове: реакция Белого дома Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
3831
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