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"Российские изверги обстреляли два села на Запорожье ракетами С-300": фото разрушений и огромной воронки

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
2047
Время на прочтение
1 мин
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"Российские изверги обстреляли два села на Запорожье ракетами С-300": фото разрушений и огромной воронки

Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА

Россия продолжает ракетный террор против мирных жителей Запорожской области.

В ночь на понедельник, 21 ноября, оккупанты ударили ракетами С-300 по двум селам в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этой ночью российские изверги обстреляли два села одной из громад Запорожского района ракетами С-300. Взрывами разрушены и повреждены жилые дома. К счастью, из людей никто не пострадал", — проинформировал он.

Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА / ©
Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА
Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА / ©
Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА

На обнародованных фото можно заметить, что ракеты ударили прямо у домов мирных жителей, в результате чего образовалась огромная воронка, а сами постройки сильно повреждены.

Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА / ©
Обстрел сел в Запорожье 21 ноября, фото/Запорожская ОВА

Российский террор мирной Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила против Украины более 4700 ракет.

По словам президента Владимира Зеленского, сотни украинских городов просто сожжены. Тысячи людей погибли. Сотни тысяч людей силой были депортированы в Россию. Из-за нападения на Украину, миллионы граждан уехали в другие страны, спасаясь от войны.

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Дата публикации
Просмотры
2047
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