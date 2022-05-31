Российские кафиры штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, есть жертвы среди гражданских в Лисичанске: ситуация на Луганщине

Российские кафиры штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, есть жертвы среди гражданских в Лисичанске: ситуация на Луганщине

В Луганской области продолжаются напряженные бои.

Кафиры штурмуют несколько населенных пунктов, из-за чего есть жертвы среди гражданского населения.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, в Лисичанске погибли два человека и еще трое получили ранения.

Россияне штурмуют в районах Северодонецка и Тошковки, разрушили детсад в Горном.

"Мы не знаем, сколько жертв за последние два дня среди гражданского населения в тех районах Северодонецка, в которые вошли боевики", — написал Гайдай.

Он добавил, что оккупанты уже успели записать постановочное видео с местными жителями, которые "радостно" встречают оккупантов.

Сергей Гайдай напомнил, что из-за обстрелов эвакуация людей приостановлена.

Тело еще одного погибшего мужчины найдено в Лисичанске возле его дома, расположенном в районе Пролетарского моста. В Золотом ранена женщина.

Напомним, что основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

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