Российские "клешни" возле Доброполья удалось отсечь: оккупанты в окружении

Российские солдаты / © Associated Press

Украинские подразделения взяли в окружение российских оккупантов, которые пытались прорваться в направлении Доброполья Донецкой области.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Днепр» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что две «клешни», которые российское командование пыталось запустить в украинский тыл, удалось отсечь.

По его словам, в посадках еще остаются группы россиян, которые проникли в тыл, но они фактически находятся в окружении.

«Поскольку они отрезаны от основного своего снабжения, основной своей массы, это скорее вопрос времени, когда они там закончатся», — отметил Трегубов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, что россияне на Покровском направлении смогли продвинуться к нескольким населенным пунктам до 10-12 км благодаря тактике «тысячи порезов». По его словам, оккупанты продвинулись под Добропольем из-за особенностей местности и линии боевого соприкосновения на этом направлении.