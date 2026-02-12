В Украине готовят запрет на российские книги: что известно

Книги / © Pixabay

В Украине разрабатывается порядок изъятия издательской продукции страны-агрессора. Госкомтелерадио уже готовит проект постановления, который заложит конкретный юридический механизм для этой процедуры.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщила вице-премьер по гуманитарной политике — министр культуры Татьяна Бережная.

Она напомнила, что действующий закон об издательском деле уже содержит рамочные запреты на распространение антиукраинского контента.

«Есть закон об издательском деле, запрещающий распространение продукции четырех видов: которая пропагандирует войну, насилие и тоталитарные режимы, оправдывает оккупацию украинских территорий, создает положительный образ государства-агрессора или его институтов и содержит антиукраинские нарративы. То есть, на уровне закона это рамочно заложено», — пояснила чиновник.

По словам Бережной, сейчас профильное ведомство работает над тем, чтобы превратить эти общие нормы в действенный инструмент.

«Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм. Мы координируемся с Госкомтелерадио, учитывая, что это касается издательского дела, и будем поддерживать это постановление, чтобы принять на правительстве как можно скорее», — добавила она.

Вице-премьер отметила, что будущее решение охватит как продукцию непосредственно из РФ, так и русскоязычные книги, нарушающие законодательство. Активизация этой работы стала ответом на петицию граждан по ограничению русскоязычной книги, которая ранее набрала необходимые 25 тысяч голосов. По состоянию на ноябрь 2025 года подготовка постановления находится на этапе согласования между ведомствами.

Напомним, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская убеждена, что сознательный переход на украинский язык является свидетельством понимания человеком глубинных причинно-следственных связей.

Ранее сообщалось, что экспертный совет Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины не дал разрешения на ввоз на украинскую территорию из Российской Федерации 18 книг российского издательства ООО «Манн, Иванов и Фербер», содержащих пропаганду государства-агрессора.