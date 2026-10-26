Российские корабли боятся выходить в Черное море: откуда теперь запускают "Калибры"

Черноморский флот РФ / © УНИАН

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Россия уже более пяти месяцев не выводит корабли в Черное море и запускает «Калибры» прямо из гавани в Новороссийск. Это рискованно для самих россиян, ведь при детонации взрыв произойдет на их же базе.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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По его словам, Черноморский флот РФ полностью прекратил выходы в открытое море. Несмотря на это, враг продолжает использовать крылатые ракеты морского базирования, но делает это с территории базы.

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В то же время использование подводных кораблей ограничено — выполнять пуски с гавани они не могут, а выходить в море не решаются.

«Говорят, что в Черном море топят российские корабли… Поэтому, соответственно, они, пожалуй, решили — лучше ракеты запускать из собственной гавани, несмотря на то, что если оно сдетонирует, то мало никому не покажется», — объяснил Плетенчук.

Также представитель ВМС добавил, что российская авиация над акваторией Черного моря остается активной. Однако самолеты и вертолеты противника держатся на расстоянии не менее 100 километров от позиций Сил обороны Украины.

Напомним, ранее спикер Дмитрий Плетенчук объяснил, если Россия потеряет все ракетоносители Черноморского флота, серьезной угрозой для Украины будет российская авиация.

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