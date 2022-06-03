Российские корабли в Севастополе прячутся за гражданскими судами и бьют по Украине ракетами – ВМС

Российские корабли в Севастополе прячутся за гражданскими судами и бьют по Украине ракетами – ВМС

Во временно оккупированном Севастополе российские корабли прячутся за гражданскими судами и запускают по материковой Украине ракеты.

Так, в Севастополе руководство Черноморского флота РФ начало применять известную с 2014 года коварную "российскую тактику", но теперь уже и на море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

"Военные преступники выводят на рейд Севастополя суда торгового флота с выключенными системами идентификации AIS для невозможности распознавания их, как гражданских судов. Скрывая за ними свои военные корабли, оккупанты продолжают разрушать мирные украинские города и убивать наших граждан крылатыми ракетами типа "Калибр. Все это еще раз показывает подлинное лицо российской федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море при выполнении задач по блокировке района, судоходству и работе портов, находятся 2 ракетных и 5 больших десантных кораблей.

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