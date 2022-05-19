Российские "лайфхаки": оккупанты советуют друг другу простреливать себе ноги, чтобы выжить в Украине

Оккупанты продолжают стрелять себе по ногам в Украине, чтобы живыми вернуться с войны.
Судя по всему, эта практика получила такое распространение у захватчиков, что они делятся этим "лайфхаком выживания" друг с другом.
Об этом свидетельствует новый телефонный разговор оккупантов, который удалось перехватить СБУ.
"Причина таких действий очевидна – захватчики не хотят быть пушечным мясом, а командиры вместо этого бросают их в сам ад", — говорят в СБУ.
Оккупант жалуется, что с каждым днем ситуация на фронте становится все сложнее.
"Окружают… Все тяжелее и тяжелее с каждым днем", – говорит россиянин своему знакомому и жалуется, что нет никакого подкрепления.
На что товарищ отвечает, чтобы тот прострелил себе ноги.
"Да вы там этот…. подберите чужое оружие, украинское, и себе ноги прострелите", – советует россиянин.
Таким образом, захватчики имитируют ранения украинскими военными и надеются на госпитализацию, которая позволит им вернуться в Россию.
"Даем оккупантам небольшое дополнение к "лайфхаку": не теряйте время – стреляйтесь из своего оружия, пока не поздно! СБУ поддерживает!", — отметили в спецслужбе.
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