В Запорожскую область прибыли "свежемобилизованные" российские вояки. Они пребывают в "душевном смятении" по поводу того, что они здесь делают. Многие из них "кивают лаптями" с передовой.

О ситуации в Запорожье сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад. У данного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства", — отмечают в Генштабе.

Напомним, что текток-войска Кадырова не хотят быть убитыми ВСУ, поэтому вместо себя на передовую отправляют "мобиков". Украинские военные рассказывают, что кадыровцы не имеют мотивации воевать, поскольку раньше думали, что в Украине их ожидает "легкая прогулка", или они будут работать в заградительных отрядах, а здесь все оказалось гораздо серьезнее.

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