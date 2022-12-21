Российские наемники готовят провокации на украинско-белорусской границе: какой сценарий хотят использовать

На территорию белорусского предприятия было доставлено 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

Наемники частной военной компании "Лига", входящей в состав ППК "Вагнер", прибыли в Гомельскую область, чтобы подготовить провокации. Они хотят обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом украинских военных.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию местного подполья.

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"Наемники разделены на две группы (80-90 человек) и прибыли в район села Крупейки (Лоевский район, Гомельская область) для выполнения задач. В распоряжении групп находится легкобронированная техника и тентованные грузовые автомобили. Группы усилены инженерными подразделениями", — говорится в сообщении.

Одним из сценариев провокации является обстрел территории Беларуси якобы ВСУ. Речь идет именно о тех наемниках, которые прибыли в Беларусь 20 сентября. Тогда на территорию частного охранного предприятия "ГардСервис", где находились наемники, доставили 300 единиц украинской военной формы, которую россияне захватили на складах в Херсонской области.

Стоит отметить, 21 декабря появились новости о том, что Беларусь ввела временное ограничение на въезд и вход в пределах пограничной полосы Лоевского района.

Россия перебрасывает технику и войска ближе к границе Украины

20 декабря белорусская мониторинговая группа "Белорусский Гаюн", отслеживающая военную активность в РБ, сообщила, что российские военные перевозят танки, грузовики и свой личный состав из белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, ближе к границе с Украиной.

Украинские пограничники прокомментировали активность в Белоруссии. В ГНСУ не фиксируют резкое увеличение военной техники и кафиров на украинско-белорусской границе. Ситуация там остается контролируемой, а граница максимально усилена.

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