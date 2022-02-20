Российские наемники открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску: видео

Агресс совершил очередную провокацию с целью обвинения украинских военных.

Российско-оккупационные войска открыли огонь из тяжелого вооружения по Луганску.

Обстрел произошел в воскресенье, 20 февраля, около 21 часа.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС в Facebook в воскресенье вечером.

"Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска", — говорится в сообщении.

В штабе отметили, что при отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов.

"Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей", — отметили в штабе ООС. .

ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по населенному пункту ЛУГАНСК. (видео) ATTENTION! IMPORTANT MESSAGE! Сегодня около 21 часов российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант. ATTENTION! IMPORTANT MESSAGE! Russian occupation forces carried out yet another provocation using heavy armament to shell the settlement of LUHANSK (video below) Сегодня на 9 pm, Russian occupation forces carried out yet another provocation with aim of falsely accusing Russian service. Aggressor Opened Heavy Armament Fire від бойня LOBACHEVE targeting LUHANSK. С украинскими интеллектуальными рефранирующимися от агресивных действий, которые могут потрясающе трепетно лишние ответы, затруднения силы действуют к отказу гражданской infrastructure на temporarily occupied territories and sporadically shell civilian settlements. Это явно что надзорные усилия к использованию российской propaganda машины в состоянии информации warfare, к falsely accuse Armed Forces of Ukraine and to further escalate the situation. Было бы то, что затруднение обязанности после того, как продемонстрировала их соответствие и подверженность помехам для жизни и здоровья местного гражданского населения. Это официальный статус и целостные силы коммуникации, чтобы получить информацию о том, что собственные силы признаются твердо в силу Minsk Agreements a International Humanitarian Law. Therefore, claims o civilian settlement shelling carred out by armed forces of Ukraine are completely false and provocative, as only party responsible for those incidents is the aggressor-state. Опубликовано Операция объединенных сил/Joint Forces Operation Воскресенье, 20 февраля 2022 г.

Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант.

Напомним, российские наемники в воскресенье, 20 февраля, уничтожили грузовик ЗИЛ-131 украинских представителей Совместного центра контроля и координации на мосту возле КПВВ "Счастье" в Луганская область.

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