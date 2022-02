ВНИМАНИЕ! ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! Российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию – открыли огонь из тяжелого вооружения по населенному пункту ЛУГАНСК. (видео) ATTENTION! IMPORTANT MESSAGE! Сегодня около 21 часов российско-оккупационные войска совершили очередную провокацию с целью обвинения украинских военных. Агрессор открыл огонь из тяжелого вооружения, из района населенного пункта Лобачево в направлении Луганска. При отсутствии каких-либо агрессивных действий со стороны украинских защитников, захватчики сами подрывают объекты инфраструктуры на оккупированных территориях и совершают хаотические обстрелы населенных пунктов. Очевидно, что противник продолжает использование своих пропагандистских методов ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных Сил Украины и нагнетания ситуации. Такими действиями захватчики в очередной раз продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей. Командование операции Объединенных сил официально сообщает, что подразделения Объединенных сил неукоснительно соблюдают Минские договоренности и нормы международного гуманитарного права. Следовательно, заявления о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины являются откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет страна-оккупант. ATTENTION! IMPORTANT MESSAGE! Russian occupation forces carried out yet another provocation using heavy armament to shell the settlement of LUHANSK (video below) Сегодня на 9 pm, Russian occupation forces carried out yet another provocation with aim of falsely accusing Russian service. Aggressor Opened Heavy Armament Fire від бойня LOBACHEVE targeting LUHANSK. С украинскими интеллектуальными рефранирующимися от агресивных действий, которые могут потрясающе трепетно лишние ответы, затруднения силы действуют к отказу гражданской infrastructure на temporarily occupied territories and sporadically shell civilian settlements. Это явно что надзорные усилия к использованию российской propaganda машины в состоянии информации warfare, к falsely accuse Armed Forces of Ukraine and to further escalate the situation. Было бы то, что затруднение обязанности после того, как продемонстрировала их соответствие и подверженность помехам для жизни и здоровья местного гражданского населения. Это официальный статус и целостные силы коммуникации, чтобы получить информацию о том, что собственные силы признаются твердо в силу Minsk Agreements a International Humanitarian Law. Therefore, claims o civilian settlement shelling carred out by armed forces of Ukraine are completely false and provocative, as only party responsible for those incidents is the aggressor-state.