Российские обстрелы электростанций оставили без света четыре области Украины: подробности
Россия снова ударила по энергетическим объектам Украины: обесточены Николаевщина, Херсонщина, Донбасса и Одесщина.
В ночь на 20 декабря российские войска совершили очередную целенаправленную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались системы генерации, распределения и передачи электроэнергии.
Об этом сообщает Минэнерго.
«В результате атак РФ на утро обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Также враг снова целил у работников одной из теплоэлектростанций приграничья. К счастью, пострадавших нет», — сообщили Минэнерго.
Отмечается, в настоящее время по всей стране продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть питание обесточенным абонентам. Однако из-за дефицита мощности в системе сегодня, 20 декабря, во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений (ГПО). Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных объектов.
Напомним, в Одесской области из-за российского удара по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по автотрассе Одесса-Рени, что существенно осложнило доезд до ряда пунктов пропуска на границе.