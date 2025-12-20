Российские обстрелы электростанций оставили без света четыре области Украины: подробности

Электричество / © Associated Press

В ночь на 20 декабря российские войска совершили очередную целенаправленную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Под ударом оказались системы генерации, распределения и передачи электроэнергии.

Об этом сообщает Минэнерго.

«В результате атак РФ на утро обесточены потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях. Также враг снова целил у работников одной из теплоэлектростанций приграничья. К счастью, пострадавших нет», — сообщили Минэнерго.

Отмечается, в настоящее время по всей стране продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы вернуть питание обесточенным абонентам. Однако из-за дефицита мощности в системе сегодня, 20 декабря, во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений (ГПО). Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных объектов.

Напомним, в Одесской области из-за российского удара по объекту инфраструктуры вблизи населенного пункта Маяки временно приостановлено движение по автотрассе Одесса-Рени, что существенно осложнило доезд до ряда пунктов пропуска на границе.